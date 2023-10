Der heutige Dienstag ist vermutlich der letzte Tag der Löscharbeiten auf der Grafenbergalm in Weißenbach bei Haus. Am Freitagnachmittag wurde dort ein Waldbrand entdeckt, der sich auf einen Hektar Größe ausbreitete. Am Samstag brachte man das Feuer zwar unter Kontrolle, es gibt aber immer noch Glutnester, die bis heute, Dienstag, gelöscht werden müssen. Außerdem entflammen immer wieder einzelne Bäume, sagt Christoph Schlüßlmayr, Feuerwehrsprecher für den Bezirk Liezen.