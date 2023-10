Ein 17-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag abseits eines Balls in der Stadt Liezen einen Security-Mitarbeiter mit dem Klappmesser bedroht. Der Jugendliche wurde überwältigt, festgenommen und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Der 17-Jährige leugnet die Tat.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte er kurz vor der Tat mit einem Fahrrad durch die Fußgängerzone von Liezen gefahren sein. Dort befanden sich mehrere Besucher einer Maturaballveranstaltung. Der Verdächtige versetzte dort einem bis dato unbekannten Mann einen Tritt, sein Opfer stürzte. Daher hielten die Security-Mitarbeiter den Jugendlichen an.

Die Polizeiinspektion Liezen sucht nun nach dem unbekannten Opfer, das sich zirka um 0.40 Uhr in der Fußgängerzone von Liezen in der Nähe der "Ennstalhalle" befunden hat. Und: Zeugen des Vorfalls sollen sich an die Polizeiinspektion Liezen Tel. 059-133-6340 oder direkt 133 wenden.