Wer hierzulande bei einem Notfall 144 wählt, kann sicher sein, dass binnen kürzester Zeit ein geeignetes Rettungsmittel geschickt wird. Dass es 24 Stunden am Tag einen flächendeckenden Rettungsdienst gibt, gilt als selbstverständlich. Nicht so in Ruanda, dem fast 14 Millionen Einwohner zählenden Staat im Herzen Afrikas. Dort hilft das Österreichische Rote Kreuz mit, die Strukturen eines Rettungsdienstes aufzubauen. Der Steirer Patrick Lackner kam erst unlängst von seiner zweiten Mission in Afrika zurück.