Zuletzt häuften sich die schweren Busunglücke. Erst vergangene Woche kamen bei einem Busunfall in Venedig 21 Menschen ums Leben, im September starb eine 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall mit einem Flixbus in Kärnten und 20 Personen wurden teils schwer verletzt. Der Chauffeuer gab an, kurz nach seiner Trinkflasche gegriffen zu haben – und so abgelenkt gewesen zu sein.

Abgelenkt war bei dem Unfall Samstagnacht in der Obersteiermark jedoch nicht der Busfahrer, sondern ein entgegenkommender Autofahrer. Kurz nach 22 Uhr war der 48-jährige Mann aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw auf der Ennstal-Straße B 320 von Stainach kommend Richtung Gröbming unterwegs.

Drei Businsassen verletzt ins Krankenhaus

Auf der Umfahrung Lengdorf kam er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus – ein Schienenersatzverkehr. Im Bus, der von einem 61-Jährigen aus dem Bezirk gelenkt wurde, befanden sich noch zehn Fahrgäste. Der Omnibus kam von der Straße ab und nach der dortigen Böschung auf einer Wiese zum Stillstand. Drei Businsassen wurden laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung durch zwei Notärzte, zwei praktische Ärzte, einen Feuerwehrarzt sowie Sanitätern von Rotem Kreuz und Feuerwehr wurden sie ins Krankenhaus nach Schladming gebracht.

Autofahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Der Pkw-Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Schwerverletzte wurde nach medizinischer Notversorgung per Rettungshubschrauber C14 ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.

64 Florianis im Einsatz, Unfalllenker alkoholisiert

Ein Alkotest der Polizei mit dem Pkw-Lenker verlief positiv und ergab eine schwere Alkoholisierung.

Die unverletzten Businsassen brachte die Feuerwehr in das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lengdorf, wo sie mit warmen Getränken und Decken bis zum Weitertransport versorgt wurden. 64 Feuerwehrleute standen mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Beteiligt waren die Feuerwehren Lengdorf, Mitterberg, Sankt Martin am Grimming, Gröbming, Stein an der Enns sowie das Rote Kreuz Stainach und Schladming, die Polizei, Straßenmeisterei, ein Abschlepp- und ein Bergeunternehmen.