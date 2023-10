Freitagnacht gegen 22.45 Uhr, warenn vier Obersteirer in einem Pkw auf der Öblarnerstraße aus Richtung Norden kommend unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor der 35-jährige Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der 38-jährige Beifahrer unbestimmten Grades verletzt und ins DKH Schladming eingeliefert.

Die beiden Männer auf dem Rücksitz sowie der Lenker blieben unverletzt. Ein Alkotest beim Fahrer verlief positiv, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr Altirdning waren im Einsatz.