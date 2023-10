Am Sonntag kam es gegen 12.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 113 bei Trieben. An der Kreuzung auf Höhe Schwarzenbach, so die Feuerwehr, war ein Motorrad mit einem Pkw kollidiert. Der Lenker des Motorrads, ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Murtal, starb noch an der Unfallstelle.