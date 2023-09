3,8 Millionen Euro nahm man in der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in Irdning-Donnersbachtal für Umbauten in die Hand. Neu gestaltete man einerseits das Internat, andererseits den Eingangsbereich samt angrenzender "Steirerhalle" und Speisesaal. Ersteres war der "größere Brocken", sagt Direktor Johann Gasteiner. "Wir haben 404 Schülerinnen und Schüler, über 300 sind im Internat."