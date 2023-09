Gerade in der Peripherie zeigen sich die Geschlechterunterschiede beim Einkommen und in der Arbeitswelt noch deutlicher als in urbanen Zentren. Auch deshalb hat das Land Steiermark in seiner 2021 beschlossenen Gleichstellungsstrategie die Regionen als eines der wichtigsten Handlungsfelder definiert. "Regionales Gleichstellungsmanagement" (RGM) lautet das Schlüsselwort – in zwei steirischen Regionen wurde es auch bereits als Pilotprojekt erprobt: Liezen und Oststeiermark.