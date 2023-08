Verbesserungen in Kindergärten und Kinderkrippen soll ein Paket an Maßnahmen bringen, das im Mai im steirischen Landtag beschlossen wurde. 270 Millionen Euro werden in den nächsten fünf Jahren investiert. Ein wichtiges Paket für die Region, ist sich Liezens Bürgermeisterin Andrea Heinrich (SPÖ) sicher. Wie viel Geld genau in den Bezirk fließt, steht noch nicht fest. "Vorsichtig optimistisch" zeigt sich Kindergartenpädagogin Julia Karner, zudem Vizebürgermeisterin in Mitterberg-Sankt Martin (SPÖ). Sie sei zwar froh, dass an den Arbeitsumständen gearbeitet werde, es sei aber "noch viel Luft nach oben".