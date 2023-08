Es war Sonntagabend gegen 22.40 Uhr, als ein 23-Jähriger mit seinem Geländewagen auf der Gemeindestraße "Janerweg" unterwegs war. Er fuhr von Rohrmoos-Untertal kommend in Richtung Fastenberg/Planai. Mit dem Fahrer im Wagen waren drei weitere Männer im Alter von 21, 23 und 25 Jahren. "Wir gehen davon aus, dass es sich bei den Männern um Freunde gehandelt hat", gab die Polizei auf Rückfrage der Kleinen Zeitung an. Es gab demnach kein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Opfern.

Überlebender vergleichsweise leicht verletzt

Der fatale Unfall passierte aus vorerst ungeklärter Ursache. Das Auto kam von der Straße ab und stürzte über einen felsigen Abhang in ein Waldstück.

Lediglich der 25-jährige Beifahrer auf der Rückbank konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und die Rettungskräfte verständigen. "Der Überlebende wurde vergleichsweise leicht verletzt", erklärt die Polizei dazu. Alle anderen Fahrzeuginsassen wurden im Wrack eingeklemmt und erlitten bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Laut Fritz Grundnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, waren alle bis auf einen Insassen angegurtet. Den PS-starken Geländewagen hatte der 23-Jährige vor nicht allzu langer Zeit angemeldet.

Wo die vier Männer vor der Fahrt waren, müsse noch geklärt werden. Bisher ist von einem gemeinsamen Aufenthalt bei einem Badesee die Rede, das müsse aber laut Grundnig erst geprüft werden.

Die Unfallstelle von unten gesehen © KK

"Einer der belastendsten Einsätze"

Die Feuerwehren Untertal-Rohrmoos und Schladming sind um 22.43 Uhr zur Unfallstelle gerufen worden. Insgesamt rückten 65 Mann mit acht Fahrzeugen an. "Es war einer der belastendsten Einsätze überhaupt", sagt Hermann Zechmann, Kommandant der FF Untertal-Rohrmoos. Vor allem, weil man die Unfallopfer alle gekannt habe – die drei Toten stammen aus der Nachbargemeinde Haus im Ennstal und waren selbst bei der Feuerwehr. Der vierte junge Mann kommt aus Schladming.

Bis zwei Uhr früh waren die Einsatzkräfte an der Unfallstelle, am Montagvormittag wurden die Aufräumarbeiten fortgesetzt.

"Wir trauern um unsere Kameraden"

Auch der Bereichsfeuerwehrverband meldete sich am Montagvormittag zu Wort: "Der BFV Liezen trauert um drei seiner Kameraden, die heute Nacht bei einem tragischen Verkehrsunfall ihr Leben verloren haben. Unser vollstes Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt den Angehörigen", heißt es in dem Statement, das Bereichsfeuerwehrkommandant Reinhold Binder und sein Stellvertreter Benjamin Schachner im Namen des gesamten Kommandos aussprachen.

Weitere Erkenntnisse aus Befragung erhofft

Die Polizei erhofft sich weitere Erkenntnisse aus der Befragung des einzigen Überlebenden des Unfalls. Bislang ist unklar, wohin die Männer unterwegs waren. Ob Alkohol im Spiel war, ist auch nicht bekannt und wird nach Auskunft der Polizei auch nicht ermittelt werden – da der Fahrer ebenfalls verstorben ist, gebe es keine Ermittlungsgrundlage. Die Angehörigen der Opfer wurden noch am Sonntagabend verständigt, ein Kriseninterventionsteam stand bereit.