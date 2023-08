Die Schafherde der Ramsauer Weidgenossenschaft wurde am Dachsteinplateau vermutlich Opfer eines oder mehrerer Wölfe. 30 Schafe sind abgängig, sechs Tiere tot. Laut Wolfsbeauftragten der oberösterreichischen Landesregierung weist das Rissbild "stark auf einen Wolf hin". Am Wochenende wird der Experte die Ursache vor Ort beurteilen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, will das Land Oberösterreich erstmals die seit 1. Juli in Kraft befindliche Wolfsmanagement-Verordnung umsetzen und das Tier entnehmen, also abschießen.