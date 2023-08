"Im Jahr 2008 ist der Rechner für den Notruf im Tunnel installiert worden. Jetzt hat er nach fünfzehn Jahren seinen Dienst aufgegeben und die Verbindung direkt in den Tunnel ist nicht mehr vorhanden", erklärt Patrick Schachner von der Straßenmeisterei in Liezen die Hintergründe für den "50er" im Tunnel oberhalb von Untergrimming, in der Gemeinde Stainach-Pürgg. Zuletzt gab es in der Bevölkerung massives Rätselraten über die Ursache der Beschränkung.