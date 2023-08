Tödlicher Unfall im Gesäuse am Sonntag: Die aus einem 24-jährigen Niederösterreicher und einem 19 Jahre alten Innsbrucker bestehende Seilschaft kletterte die Route "Gummikiller" am Kleinen Ödstein. Nachdem sie den Gipfel erreicht hatten, seilten sie sich entlang der Route wieder ab. "Drei Längen vor dem Einstieg im Bereich Waidhofnerweg stürzte der 24-Jährige aufgrund eines eigenen Bedienungsfehlers an der Kletterausrüstung rund 100 Meter ab", heißt es seitens der Polizei.

Bergrettung, die Crews eines Polizei- und des Rettungshubschraubers C14, Alpinpolizei und Feuerwehr rückten aus, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Verunglückten feststellen. Der Seilpartner, der unverletzt geblieben war, wurde per Tau gerettet. Zwei Mitglieder des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse unterstützten die Besatzung des Polizeihubschraubers bei der Bergung des Toten.