Österreichische Konsulin in Chile. Wie kommt man zu so einer außergewöhnlichen Position?

DANIELA BOLTMAN: Der Tourismus war für mich das Tor zur Welt. Es war immer mein Traum zu reisen. Nach der Matura habe ich längere Zeit in den USA gearbeitet. Dann kam ich auf die Idee, auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen - dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Wir wollten uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen, so bin ich dann auf die Stelle beim Außenministerium gekommen.