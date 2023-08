"Mir taugen Berufe, die nicht gewöhnlich sind." Das sagt Herwig Schwarz aus Überzeugung, und den endgültigen Beweis hat er im Februar des heurigen Jahres angetreten. Das war nämlich der Zeitpunkt, als er sich selbstständig gemacht hat - und zwar als Industriekletterer.

Auf den Geschmack gekommen ist er während der Tätigkeit bei seinem letzten Arbeitgeber, einem Unternehmen, bei dem er drei Jahre lang im Spezialtiefbau gearbeitet hat. Arbeiten, die am Seil hängend ausgeführt werden, standen dort unter anderem auf dem Programm. Und obwohl er "das eigentlich nie machen wollte", kam es irgendwann doch dazu. "Und dann wollte ich gar nicht mehr weg davon", schmunzelt der Pruggerer.

Und damit war dann auch klar, womit sich Schwarz selbstständig machen wird. Sein eigener Chef zu sein, "das war schon immer mein Plan. Ich habe bis dahin nur nicht gewusst, was genau ich machen will und wie ich es angehen soll".

Dort, wo Kran und Hebebühne nicht hinkommen

Doch was macht ein Industriekletterer eigentlich genau? "Wir sind dort im Einsatz, wo ein Kran oder eine Hebebühne nicht hinkommen", fasst es der gelernte Maurer zusammen. Das Arbeitsfeld ist groß, reicht von Wartungs- und Montagearbeiten über das Herrichten oder Reinigen von Fassaden bis hin zu Felsberäumungen. "Kein Auftrag ist wieder der andere. Du schaust dir an, was zu machen ist und dann musst schauen, wie du das umsetzen kannst. Genau das ist das Interessante."

"Je höher, desto besser", sagt der Pruggerer © H. Schwarz

Freilich habe er Herzklopfen, wenn er "über eine Kante geht und plötzlich ist da kein Boden mehr unter den Füßen. Aber dann hänge ich im Seil und alles passt wieder", meint der Pruggerer augenzwinkernd. Unbezahlbar seien auch die Ausblicke, die sich einem bieten, "wenn du etwa in 60 Metern Höhe auf einem Mast stehst".

Extrem gute Auftragslage

Die Auftragslage sei extrem gut, sagt der Neo-Unternehmer. Engagiert wird er von diversen Firmen, dazu arbeitet er auch häufig mit Berufskollegen zusammen, die ihn zur Unterstützung anfordern. "Am Anfang musst du halt kurbeln, es muss dir egal sein, dass du dich bei vielen Unternehmen vorstellen musst", sagt Schwarz.

Das Arbeitsfeld ist vielfältig © H. Schwarz

Nicht zu nahe gehen darf einem auch, dass die Zeit zu Hause knapp bemessen ist. Die heimischen vier Wände sieht er nur am Wochenende - denn seine Aufträge führen den Pruggerer durch ganz Österreich und ins benachbarte Deutschland.