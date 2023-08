Ein Felsbrocken löste sich am gestrigen Mittwochnachmittag vom Loser und sorgte für einen Einsatz der Bergrettung und eines Polizeihubschraubers. An der Nordwestseite sei der Felsen etwa 80 Meter hinuntergekracht und an einer Geröllhalde liegen geblieben, sagt Markus Raich, Leiter der Bergrettungsortsstelle Ausseerland.