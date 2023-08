Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Salzkammergutstraße (B145) bei Obersdorf in Bad Mitterndorf. Ein in Richtung Liezen fahrendes Auto touchierte einen Betonsockel eines Brückengeländers. Wie es dazu kam, ist unbekannt. Das Fahrzeug wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.