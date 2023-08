Nachdem eine Frau vom Steirersee auf der Tauplitz aus Lichtzeichen - abgegeben am Sturzhahn - bemerkt hatte, schlug sie am späten Montagabend gegen 22 Uhr über den Alpin-Notruf 140 Alarm. "Zu erkennen war ein leichtes Hin und Her von Lichtsignalen - einmal stärker, einmal schwächer", berichtet Christoph Peer, Einsatzleiter der Bergrettung Tauplitz. Gemeinsam mit sieben Kameradinnen und Kameraden begab er sich zum Einsatzort.