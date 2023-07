Am Donnerstag starb ein 75-Jähriger bei einer Kollision auf der B 320 bei Schladming, am Freitagabend der nächste tödliche Verkehrsunfall im Bezirk Liezen: Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Baden (NÖ) auf der B146 aus Richtung Admont kommend in Fahrtrichtung Hieflau.

In einer leicht abschüssigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen einen entgegenkommenden Linienbus und kam mitsamt seinem Motorrad unter dem Bus zu liegen, informierte die Polizei.

Die Buslenkerin (47) aus dem Bezirk Liezen setzte die Rettungskette in Gang. Trotz Erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen durch das Team des Rettungshubschraubers C14 erlag der Niederösterreicher an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Die Buslenkerin blieb - ebenso wie die wenigen Fahrgäste im Bus - unverletzt.