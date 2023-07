Schulter an Schulter drängten sich am Sonntagnachmittag die Fotografen, als der angekündigte "internationalen Superstar" mit einem eigens gebrandeten Hubschrauber auf der Reiteralm landete. Es ist Robbie Williams. Der britische Sänger wird die Wintersaison im Planai-Stadion gleich mit zwei Konzerten eröffnen, und zwar am 7. und 8. Dezember.