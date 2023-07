Jetzt und hier, an diesem Ort, hebt er wieder den Kopf, der Erinnerungshund. Und hört: Frösche! Damals, in diesen Tagen rund um den 17. Juli 1998, hockten Hunderte davon in der Wiese nahe der Unglücksgrube und quakten schrill in die dunkle Nacht hinein. Nein, die Erinnerung trügt. Die Nächte damals waren taghell, wurden durch unzählige Scheinwerfer ausgeleuchtet, und daneben schraubten sich Spezialgeräte rabiat ins Gestein, um zu den verschütteten Bergmännern zu dringen. Zehn Tage lang ging das unaufhörlich so: Taktak-Taktak-Taktak. Und dann geschah das viel zitierte „Wunder von Lassing“ in Person des damals 24 Jahre alten Georg Hainzl, der lebend geborgen werden konnte. Als Einziger. Die zehn Helfer blieben im Berg. Bis heute.