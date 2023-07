Nicht wenige treten dieser Tage die Fahrt nach Liezen umsonst an – jedenfalls, wenn sie am späten Nachmittag in die Kika-Filiale schauen möchten. Das Unternehmen in Insolvenz schließt bekanntlich mit Monatsende den Standort in der Bezirkshauptstadt und hat dort – so wie in mehr als 20 anderen Filialen auch – zum Abverkauf geladen. Allerdings setzt man derzeit auf etwas eigenwillige Öffnungs- bzw. Einlasszeiten.