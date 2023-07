Zu Gast in Waltraud Klasnics Grazer Büro. Herwig Hösele ist freilich auch da. Am Eingang "mein Rasen". Tiere von den Enkelkindern. Eine Puppe, die ihr Arnold Schwarzenegger geschenkt hat. Und das Gemeindewappen von Lassing. Dorthin brach sie am 17. Juli 1998 auf. Direkt vom Empfang auf Schloss Eggenberg mit einer gewissen Angela Merkel.