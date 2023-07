In nicht einmal einer Woche wird es wieder laut in und rund um Gröbming: Ab Mittwoch, 19. Juli geht die 31. Ennstal Classic in Szene. Bis einschließlich Samstag, 22. Juli, gastieren wieder alte Gustostückerl der Automobilszene im oberen Ennstal – 197 Oldtimer sind am Start. Der Älteste im Feld ist ein Bentley mit dem Baujahr 1924, pilotiert wird er von Teddy und Joseph Jöbstl. Insgesamt sind 35 Autos aus der Epoche vor dem Zweiten Weltkrieg mit dabei, 40 unterschiedliche Marken werden zu sehen sein.