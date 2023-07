Hat man vergessen, die Rettung zu holen? Das geplante LKH-Reformpaket sieht einige Umschichtungen und Abteilungsschließung in den steirischen Kages-Häusern vor. Statt einem Komplettangebot an jedem Standort wird es Tages- und Wochenkliniken geben, Stationen werden teilweise in andere Häuser verlegt. So will man unter anderem die Mitarbeiter entlasten.