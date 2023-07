Bei Bohrungsarbeiten an einer Brücke entlang der Bahnstrecke ist in Selzthal am Mittwoch gegen Mittag eine natürliche Methangasblase angebohrt worden. Gas trat aus, die Feuerwehr wurde alarmiert. Die Einsatzleitung sperrte das Gebiet großräumig ab, richtete den Brandschutz ein und forderte zur Unterstützung den Gefährliche-Stoffe-Zug der FF Liezen-Stadt an.