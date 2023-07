Wohlmuther Tracht & Couturé schließt für immer die Pforten

Bad Mitterndorfer Trachteninstitution wird nach 47 Jahren geschlossen. Und: 13 Absolventen aus dem Bezirk erhielten ihre landwirtschaftlichen Meisterbriefe. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Liezen gerade tut.