Man kann das Gras in Hieflau nicht nur wachsen hören, sondern tatsächlich wachsen sehen. Denn nach schlanken 14 Monaten Bauzeit sind jetzt auch die ganzen Außenanlagen des Remote Work Campus von Emma Wanderer in Hieflau so gut wie fertiggestellt. Am Freitag, dem 4. August, wird der Remote Work Campus offiziell eröffnet. Zwei Tage später, am Sonntag, dem 6. August, wird auch das öffentlich zugängliche Café im Haupthaus eröffnet.