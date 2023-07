Mehr als 15 Operationen stehen heute auf dem Plan: angefangen von einem Unterschenkelbruch über eine Gallenblase bis hin zu einem Narbenbruch. Am Gang vor den drei Operationssälen des LKH Judenburg geht es geschäftig, aber nicht aufgeregt zu. "Um 7 Uhr gibt's bei uns die Morgenbesprechung. Da reden wir über jeden Patienten und die Operation, die an ihm durchgeführt wird", erzählt Doris Höfer. Sie leitet das 38-köpfige OP-Team im LKH Judenburg, das aus OP-Schwestern, OP-Assistenten und Reinigungskräften besteht. Hinzukommen die Chirurgen und Narkoseärzte. Mit ihnen gab es schon am Vortag eine Besprechung.