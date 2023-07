Ein schwer betrunkener 20-jähriger Steirer hat in der Nacht auf Sonntag in Öblarn (Bezirk Liezen) einen Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten verursacht. Der junge Mann war mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Schwarzach und Schladming sowie ins Landeskrankenhaus Graz gebracht.

Gegen 23 Uhr hatte der 20-Jährige aus dem Bezirk Liezen seinen Pkw auf der Steiner Landesstraße von Öblarn kommend in Richtung Stein an der Enns gelenkt. Dabei dürfte er auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw frontal kollidiert sein. Dieser wurde von einem 47-Jährigen gelenkt, am Beifahrersitz befand sich ein 30-Jähriger. Alle drei Personen wurden schwer verletzt, ein Alkotest bei dem 20-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung.