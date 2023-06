"Noch nie zuvor wurden so viele PV-Anlagen errichtet, wie in den letzten Monaten. Der Krieg in der Ukraine und ein deutlich gestiegenes Nachhaltigkeitsbewusstsein haben zu einem explosionsartigen Anstieg der Nachfrage bei Sonnenstrom geführt", so Vorstandsdirektor Martin Graf von der Energie Steiermark. Allein im Vorjahr seien landesweit rund 7000 neue PV-Anlagen von den Energienetzen Steiermark, ein Unternehmen der Energie Steiermark, in Betrieb genommen worden.