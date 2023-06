Bis auf den Kika und Leiner in Graz schließlich alle anderen steirischen Filialen. 166 steirische Mitarbeiter sind vorerst im AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet, wie Karl-Heinz Snobe (AMS) am Montag bestätigt. Nach Standorten: 40 Beschäftigte in Leoben, 45 in Judenburg, 33 in Liezen und 43 in Feldbach. Außerdem fünf Personen aus dem Lager in Premstätten. Aber "bitte noch ja nichts unterschreiben", wiederholt Norbert Schunko (GPA).