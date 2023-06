Unterschätzt hatten zwei Deutsche offenbar die winterlichen Bedingungen im Dachsteinmassiv am Dienstag. Sie stiegen von der Südwandhütte über die Hunerscharte auf und wollten zur Bergstation der Dachsteinseilbahn kommen. Wie Bergretter und Einsatzleiter Api Prugger (Ramsau) schilderte, gelangten sie dabei am Klettersteig kurz vor dem Ausstieg in ein Schneefeld und zugleich gegen 15.50 Uhr in eine alpine Notlage. "Sie haben aber richtig reagiert und einen alpinen Notruf getätigt. Denn die Sicherungsanlagen waren unter dem Schnee und zurück hätten sie nicht gekonnt", berichtete Prugger.