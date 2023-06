Es waren Beamte der Polizeiinspektion Schladming, die sich am Freitag und Samstag "auf die Lauer legten" und sogenannte "technische Motorfahrradkontrollen" in Schladming, Rohrmoos und Ramsau durchführten. Dabei kam ein sogenannter Rolltester zum Einsatz - mit durchaus brisanten Ergebnissen, wie die Exekutive am Sonntag bekannt gibt: "Die verschärften Kontrollen führten zu insgesamt sechs Kennzeichenabnahmen, 71 Verwaltungsanzeigen und 28 ausgestellten Organmandaten." Zudem sei die gemessene Höchstgeschwindigkeit in einem Fall gar bei 101 km/h gelegen - erlaubt sind 45 km/h. "Neun Mopeds werden zudem noch einer besonderen technischen Überprüfung unterzogen. Den Fahrzeuglenkern, sowie den Zulassungsbesitzern drohen mehrere Verwaltungsstrafen."