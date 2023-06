Für die Feuerwehren im steirischen Salzkammergut gab es am Donnerstagabend ab etwa 17.30 Uhr einen Großeinsatz. Heftige Wolkenbrüche führten zu Überschwemmungen. Häuser und Geschäfte sowie der Hauptplatz von Bad Aussee standen zeitweise unter Wasser.

108 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Aussee, Straßen, Obertressen, Reitern, Eselsbach/Unterkainisch und Altaussee waren über sechs Stunden mit Auspump- und Reinigungsarbeiten beschäftigt. Das Ortszentrum musste für die Zeit gesperrt werden. "Einsatzschluss war um Mitternacht", sagt Hauptbrandinspektor Angelo Egger von der FF Bad Aussee Freitagfrüh.

Bis zu dreiviertel Meter Wasser im Ort

Egger schildert, dass ein verklauster Bach übergetreten war: "Das Wasser ist dann über den Ort über die Kirchengasse runtergekommen auf den Meranplatz, ein Haufen Geröll war dabei." Das Wasser stand teilweise bis zu einem dreiviertel Meter hoch, die Feuerwehren waren gefragt. Grund waren heftige Regenfälle. "Es hat 50 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde geregnet", sagt Egger.

Reha-Zentrum: Keller überschwemmt

"Wenn man jetzt über den Platz fährt, merkt man kaum noch etwas. Wir haben alles ausgepumpt. Aber das Wasser ist in die Erdgeschosse und Geschäfte am Meranplatz eingedrungen, dort müssen die betroffenen Inhaber jetzt noch trocknen und abarbeiten", so der Hauptbrandinspektor. Neben Privathäusern war auch das Reha-Zentrum in Bad Aussee betroffen, dort stand der Keller unter Wasser.

1985 auch kurz vor Narzissenfest

"So eine Situation hatten wir zuletzt 1985", erinnert sich Egger. "Da hatten wir so heftige Unwetter am Freitag vor dem Narzissenfest." Auch jetzt steht das Event unmittelbar bevor: Diesen Sonntag geht das größte Blumenfest Österreichs in Bad Aussee über die Bühne. Egger: "Und in den 90er Jahren hatten wir auch einmal Fische am Meranplatz, weil es ein starkes Unwetter gab".

Inzwischen ist laut dem Hauptbrandinspektor "alles wieder befahrbar".

Die Schadenshöhe muss jetzt erst ermittelt werden.