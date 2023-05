Weinende Menschen und tiefe Betroffenheit: Im idyllischen 400-Einwohner-Bergdorf Hohentauern (Bezirk Murtal) wurde eine junge Frau - wahrscheinlich von ihrem ehemaligen Lebensgefährten - ermordet. "Jeder kennt hier jeden", sagt ein bestürzter Bürgermeister Gernot Jetz. Von Problemen innerhalb der Familie sei nichts bekannt gewesen, man wisse zumindest nichts davon. "Das ist wirklich sehr, sehr schlimm, es ist einfach schrecklich", fehlen dem Ortschef fast die Worte. Man könne jetzt nur eines: "Die Familie unterstützen, für die Hinterbliebenen da sein." Es sei wie in einem schlechten Film: "Der ganze Ort ist in tiefer Trauer und Schockstarre." Entsprechend sei alles abgesagt, Fußballspiel oder Frühjahrsputz seien nach der schrecklichen Tat nicht angebracht.

Bürgermeister Gernot Jetz © Maria Steinwender

Nur wenige Menschen sind im Ort zu sehen, er wirkt beinahe wie ausgestorben. Schockiert ist man in der Nachbarschaft. "Wir haben nichts mitbekommen, nie einen Streit gehört", sagt ein Nachbar. Am Tag vor der Tat habe er noch mit dem angeblichen Täter gesprochen: "Mir ist überhaupt nichts aufgefallen", meint der Mann. Beide seien stets nett und freundlich gewesen, man habe auch nicht mitbekommen, dass sich das Paar getrennt haben soll. So etwas kenne man nur aus der Großstadt, aber nicht vom Land - "nicht bei uns da".

Auch am Sportplatz gibt es natürlich nur ein Gesprächsthema: "Der ganze Ort ist schockiert, jeder kennt jeden", so ein Bewohner von Hohentauern. Die Familie sei unauffällig gewesen. Dass das Opfer so jung gewesen ist und an einer Gewalttat sterben musste, mache noch mehr betroffen.

Die Tat passierte in Hohentauern:

Opfer soll erst 23 Jahre alt gewesen sein

Der mutmaßliche Täter steht unter dringendem Verdacht, seine ehemalige Lebensgefährtin erstickt zu haben. Das Opfer einer Familie aus dem Gastrobereich soll erst 23 Jahre alt gewesen sein. Danach wollte der Mann, angeblich 24 Jahre alt, offenbar durch einen Autounfall Suizid begehen. Erst der Unfall brachte die Polizei auf die Gewalttat.

"Wegen Todesfall momentan geschlossen", steht auf der Tür eines Gasthofs © Maria Steinwender

Am Donnerstag rückten die Einsatzkräfte gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 113 zwischen Trieben und Rottenmann aus. Ein Mann war mit einem Pkw ungebremst in ein Brückengeländer gekracht. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und mit dem Hubschrauber ins LKH-Uniklinikum Graz eingeliefert. Er hat schwerste Kopfverletzungen erlitten. Aufgrund der Spurenlage ging die Polizei rasch von einem Suizidversuch aus. Zur Klärung der Identität wurde eine Zulassungsbesitzeranfrage für das Fahrzeug gemacht.

Das Unfallauto gehört der Mutter des Opfers © FF St. Lorenzen im Paltental

Zugelassen ist das Auto auf die Mutter der ehemaligen Lebensgefährtin des Mannes. Diese und ihr Mann eilten sofort zur Wohnung ihrer Tochter in Hohentauern, weil sie offenbar bereits Schlimmes ahnten. Dort machten sie die furchtbare Entdeckung: Die Frau lag tot auf der Couch.

Bedenklicher Todesfall

Die alarmierten Beamten der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Oberzeiring gingen zunächst von einem "bedenklichen Todesfall" aus. Umgehend wurden die Mordermittler des Landeskriminalamts eingeschaltet. Auch für diese war es zunächst nicht ersichtlich, ob es sich um ein Gewaltdelikt handelt. Erst die Untersuchung durch die Gerichtsmedizinerin brachte Klarheit: Todesursache war demnach ein gewaltsamer Tod durch Ersticken.

Das kinderlose Paar hatte sich laut Polizei im Jänner zuvor voneinander getrennt. Wo sich der Mann seitdem aufgehalten hatte, ist nicht bekannt. Die Familie stammt aus Hohentauern, sie ist angeblich erst vor wenigen Jahren wieder in das Bergdorf zurückgekehrt. Nähere Angaben zur Identität der Beteiligten und der Tatörtlichkeit will die Polizei aus Opferschutzgründen nicht nennen.

Der Tatverdächtige konnte bisher noch nicht vernommen werden. Er befindet sich auf der Intensivstation des LKH Graz im künstlichen Tiefschlaf. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Sicherstellung des Unfallwracks und die Fortführung der Ermittlungen zum Tatverdacht des Mordes an. Diese dauern noch an. Weitere Details erhoffen sich die Ermittler durch die Einvernahmen in den kommenden Tagen. Neben dem Verdächtigen sollen noch weitere Zeugen befragt werden.