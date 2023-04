Das Land Steiermark hält im Klimaschutz am Konzept der "vielen kleinen Bausteine" fest. Jüngstes Projekt: die "Klimaschutz-BürgerInnen-Beteiligung", vorerst in fünf Gemeinden bzw. Regionen. Idee dahinter: Bei der "Basis" die Begeisterung für lokalen Klimaschutz zu wecken, so die Landesräte Ursula Lackner und Hans Seitinger.