Heribert Eisl, Ortsstellenleiter der Bergrettung Ramsau am Dachstein, kann es noch gar nicht fassen: "Er war ein erfahrener Bergretter, sehr engagiert, seit dem 18. Lebensjahr ist er bei der Bergrettung dabei." Der 45-jährige Ramsauer, der im Hauptberuf einen Betrieb leitet, war am Montag zunächst mit den Tourenski und dann kletternd am Dachstein unterwegs. Dabei stieg er von der Nordseite auf den Gipfel über den sogenannten Randkluftanstieg und traf dabei einen Kollegen, der eben vom Gipfel heruntergekommen war.