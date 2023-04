Ein 59-jähriger Tourengeher ist am Sonntag in Oberösterreich an der steirischen Grenze bei Liezen etwa 100 Meter abgestürzt. Der Mann war mit seinem Sohn (27) im Bereich Hinterstoder unterwegs. Die Rettung gestaltete sich laut den Einsatzkräften vom Hubschrauber C14 äußerst schwierig.