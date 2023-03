Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag in den frühen Morgenstunden bei der Umfahrung Schladming. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Liezen war mit seinem Pkw auf der B 320 in Fahrtrichtung Liezen unterwegs. Laut Polizei geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Sattelkraftfahrzeug, das von einem Kroaten (37) gelenkt wurde. Der Pkw des 18-Jährigen kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw eines 76-Jährigen aus dem Bezirk Liezen und daraufhin mit einem 30-jährigen entgegenkommenden Motorradlenker.

Der Motorradlenker wurde bei dem Unfall von seinem Motorrad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Auch der 76-Jährige und der 18-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Beifahrerin des 76-Jährigen erlitt leichte Verletzungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Schladming war mit 17 Kräften im Einsatz © Feuerwehr Schladming

Unfallstelle eine Stunde lang gesperrt

Polizei, Feuerwehr, Notarzt und zwei Rettungswagen waren vor Ort und versorgten die Verletzten. Sie wurden vom Roten Kreuz in die Klinik Diakonissen Schladming gebracht, wie das Rote Kreuz mitteilte. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Schladming war mit 17 Kräften im Einsatz.