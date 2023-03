Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag in den frühen Morgenstunden bei der Umfahrung Liezen. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Liezen war mit seinem Pkw auf der B 320 im Gemeindegebiet von Schladming in Fahrtrichtung Liezen unterwegs. Laut Polizei kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Sattelkraftfahrzeug, das von einem Kroaten (37) gelenkt wurde. Der Pkw des 18-Jährigen kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw eines 76-Jährigen aus dem Bezirk Liezen und daraufhin mit einem 30-jährigen entgegenkommenden Motorradlenker.