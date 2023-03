Sang und klanglos verabschiedete sich das Ski-Opening in Schladming 2020 in die Corona-Pause. Kaum wer rechnete damit, dass diese Tradition wieder aufleben könnte. Dabei war das Spektakel stets ein Riesenerfolg und brachte Stars wie Seeed, Kraftklub, Kid Rock, Pink, 30 Seconds to Mars, Deichkind oder die Tote Hosen genauso vor die Planai wie die erste DJ-Riege des Universums. Während die Saison bei der Vier-Berge-Skischaukel Schladming-Dachstein gerade in die Zielgerade einbiegt und DJ Ötzi am Fuß des Hauser Kaiblings heute ab 14 Uhr ein Après-Ski-Feuerwerk zündet, schmieden die Macher im Ennstal schon Pläne für das Opening-Comeback.