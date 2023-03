Eine 82 Jahre alte Autolenkerin, die eigentlich nach Linz wollte, hat Mittwochfrüh beim Kreisverkehr in Liezen die falsche Ausfahrt genommen. Und ist auf den Autobahnzubringer Richtung Graz geraten. Kurz vor dem Selzthaltunnel wendete sie schließlich ihren Pkw, fuhr entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung zurück zum Autobahnzubringer und setzte dort die Fahrt als Geisterfahrerin fort.

Asfinag-Mitarbeiter Andreas Kogler war zu diesem Zeitpunkt gerade mit seinem Räumfahrzeug auf dem Abschnitt unterwegs. "Er hat die Lichter gesehen und sich darüber gewundert", berichtet Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. Als der 59-Jährige bemerkt habe, dass sich ein Auto in die falsche Richtung bewege, habe er sein Fahrzeug sofort in der Straßenmitte in Stellung gebracht und Lichtsignale gegeben, um die Lenkerin zum Anhalten zu zwingen. Sein Vorhaben gelang, die 82-Jährige blieb stehen.

"Sie sind da falsch"

Mit den Worten "Sie sind da falsch", habe er die Lenkerin auf ihre Geisterfahrt hingewiesen. "Er hat der Frau dann gesagt, dass sie wenden, durch den Selzthaltunnel fahren und bei der folgenden Betriebsausfahrt stehenbleiben soll", erzählt Mocnik. Kogler folgte der Frau und zeigte ihr, wie sie umdrehen und korrekt auf die Autobahn Richtung Linz auffahren kann.

Bei dem Mitarbeiter handle es sich um einen erfahrenen Kollegen, der seit 1990 bei der Asfinag tätig ist. "Er ist ein alter Hase auf der Autobahn", so Mocnik.

"Mit Lkw ist es leicht, sich in den Weg zu stellen"

Grundsätzlich werden die Mitarbeiter in allem geschult, was mit Arbeitssicherheit zu tun hat, Situationen wie diese seien dabei freilich auch Thema, so Mocnik. "Es heißt immer: erst Eigen-, dann Fremdschutz. Wenn man mit einem Lkw unterwegs ist, tut man sich natürlich leicht und kann sich in den Weg stellen. Sitzt man in einem Streckenbus, musst man natürlich überlegen, wie man vorgeht."

Es habe sich um keine brenzlige Situation gehandelt, heißt es abschließend seitens der Asfinag. Um eine Begegnung mit der Polizei ist die 82 Jahre alte Frau dennoch nicht herumgekommen - sie wurde ausgeforscht und angezeigt.