Auf die warmen Tage folgte eine markante Kaltfront, die in der Nacht auf Samstag den Osten Österreichs erfasst hat. Vor allem ab der zweiten Nachthälfte ging das wie vorhergesagt mit starkem Wind und Sturm einher: Auf den Bergen im Mariazeller Land und in den Fischbacher Alpen pfiff der Wind mit mehr als 100 km/h, in Ober- und Niederösterreich wurden sogar noch deutlich höhere Windspitzen gemessen, Buchberg im Wienerwald stellt mit 151 km/h (!) einen neuen Rekord auf, am Jauerling in der Wachau und am Feuerkogel in Gmunden wurden 126 km/h registriert.

Zum Glück gab es aus steirischer Sicht bisher kaum Schäden. Dem Landesfeuerwehrverband wurden von Mitternacht bis 12 Uhr 37 technische Einsätze gemeldet, ein Drittel hatte etwas mit dem Sturm zu tun. Im Raum Pöls-Oberkurzheim beschädigte ein Baum eine Strom-Leitung, am Bahndamm brach infolge ein Brand aus.

Windspitzen in Österreich bis 11.00 © ubimet

Sturmwarnung für Teile der Steiermark und Kärntens

Die Sturmwarnung bleibt für den Osten Österreichs auch am Samstag bis zumindest 13 Uhr aufrecht: Die Warnstufe Gelb – Windspitzen von 60 bis 80 km/h – gilt in der nördlichen Steiermark bis Frohnleiten, Weiz und Hartberg so wie auch im Murtal und im Norden Kärntens und in Osttirol.

Skigebiete stellen Lifte ab, Zoo Schönbrunn bleibt zu

Die Folge: In der Obersteiermark stellen Skigebiete ihren Liftbetrieb ein. "Aufgrund zu hoher Windgeschwindigkeiten können Polster Classic, Polster Quattro und auch Grübl Quattro aktuell nicht in Betrieb gehen", vermeldet etwa die Präbichl-Bergbahnen. Am Samstag erreichten die Böen dort knapp 87 km/h.

Im Skigebiet Brunnalm-Veitsch ist der 4er-Panorama-Sessel aufgrund von Wind gesperrt, auch am Loser waren die Lifte nur zum Teil im Betrieb, aufgrund des Sturms könne es noch zu Änderungen kommen.

In Wien haben die Österreichischen Bundesgärten bereits angekündigt, aufgrund des vorhergesagten Sturms den Schönbrunner Schlosspark in der Früh nicht öffnen zu können. Deshalb ist auch ein Besuch des Tiergartens ab 9 Uhr nicht möglich. Auch in Haag im Mostviertel ist der Tierpark geschlossen: "Ein Aufenthalt wäre wegen herabfallender Äste zu gefährlich", heißt es.

Sturmschäden in Oberösterreich: Zug evakuiert, Theaterdach "wie Stanniol zerknüllt"

In Oberösterreich waren es laut APA-Nachfrage landesweit rund 60 Einsätze, die meist durch umgerissene Bäume ausgelöst wurden. Verletzte gab es aber keine. In St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf) wurden die Einsatzkräfte Freitagabend für die Evakuierung eines Zuges gerufen. Der Wind hatte die Oberleitung beschädigt. Für die 35 Passagiere wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Verletzt wurde niemand.

In St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf, OÖ) wurden die Einsatzkräfte Freitagabend für die Evakuierung eines Zuges gerufen. Der Wind hatte die Oberleitung beschädigt © APA/TEAM FOTOKERSCHI / RAUSCHER

In der Landeshauptstadt wurde das Dach der Kammerspiele großteils zerstört. Wie das Landestheater in einer Presseaussendung am Samstag bekannt gab, wurde "das Blechdach des Bühnenturms quasi wie Stanniolpapier zerknüllt", so Thomas Königstorfer, kaufmännischer Direktor des Landestheaters. Trümmer des Daches stürzten aber nicht in die Tiefe, auch bei diesem Vorfall wurde daher niemand verletzt. Für Samstag waren ohnehin keine Vorstellungen geplant gewesen. Ob der Sturmschaden den Vorstellungsbetrieb der kommenden Tage beeinträchtigt, werde noch untersucht, hieß es in der Aussendung.

Starke Böen und Schäden in Niederösterreich und Wien

Die Berufsfeuerwehr Wien sprach gegenüber der APA von 25 Einsätzen. "Dabei hat es sich um umgestürzte Bäume, Gerüstteile sowie lose Dachziegel und Fenster gehandelt", so Sprecher Lukas Schauer. "Wir beobachten die Lage natürlich laufend. Im Anlassfall gibt es Konzepte, um die Mannschaft aufzustocken", hieß es.

Am Vormittag wurden in der Wiener Innenstadt rund 86 km/h gemessen, wie ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber am Samstag auf Twitter berichtete. Stellenweise könne es im Tagesverlauf auch zu Böen von über 100 km/h kommen, hieß es zudem von Geosphere.

Auch in ganz Niederösterreich hat das Sturmtief in der Nacht auf Samstag die Feuerwehren auf Trab gehalten. Bis zum frühen Vormittag habe es rund 100 Alarmierungen wegen Sturmschäden gegeben, sagte Feuerwehr-Sprecher Franz Resperger auf APA-Anfrage. Zum überwiegenden Teil habe es sich dabei jedoch nur um kleinere Routineeinsätze wie umgestürzte Bäume und Plakatwände oder abgetragene Dachziegel gehandelt.

Wärmer wird es erst wieder ab Wochenbeginn

Mit der Kaltfront des Tiefs sinkt in der Nacht auf Samstag die Schneefallgrenze im Westen des Landes allmählich bis in die Täler. Dabei sind in den mittleren Lagen durchaus 20 cm Neuschnee zu erwarten, heißt es bei der Unwetterzentrale (UWZ).

Im Laufe des Tages erwartet der Wetterdienst Geosphere Austria ein Abklingen des Sturms. "Im Osten ist damit allerdings erst gegen Abend zu rechnen", sagte Meteorologe Thomas Wostal der Austria Presse Agentur.

Ab Wochenbeginn wird es wieder milder. Am Montag sind in der Steiermark schon wieder 15 Grad möglich. Am Dienstag könnte ein Italientief auch im Süden Regen bringen. "Und in der zweiten Wochenhälfte geht es dann mit den Temperaturen schon wieder Richtung 20 Grad", sagt Meteorologe Martin Kulmer von Geosphere Austria.