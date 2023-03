Acht Tage ist es her, dass sich auf der Polizeiinspektion Trieben jene Tragödie ereignet hat, bei der der 59 Jahre alte Postenkommandant durch die Hand eines Kollegen sein Leben verlor. Ab Dienstagfrüh, 8 Uhr, war der Lassinger in der Pfarrkirche in seiner Heimatgemeinde aufgebahrt – die Anteilnahme war in den folgenden Stunden groß.