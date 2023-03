Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am Samstagvormittag auf der Ennstalbundestraße zwischen Pruggern und Gröbming (Bezirk Liezen). Kurz nach 9 Uhr war eine 25-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Scheibbs auf der B 320 in einer Kolonne in Fahrtrichtung Schladming unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 36,850 verringerte die Kolonne verkehrsbedingt die Geschwindigkeit.