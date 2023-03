Jahrelang hat man im Aigen im Ennstal um den Fortbestand des Hubschrauber-Stützpunkts gezittert. Die Angst ist der Freude über die Ankunft des neuen Arbeitsgeräts gewichen. Am Freitag wurde der AW169 von Leonardo feierlich übergeben. Wie sehr die Crew in LOXA (internationaler Code für den Militärflugplatz Aigen) auf diesen Tag gewartet hat, machte sie in einer bemerkenswerten musikalischen Einlage deutlich. Vizeleutnant Thomas Rieger, in der Region auch mit seiner Band Brotheract bekannt, hat den größten Hit von Reinhard Mey in eine Hymne auf den Fliegerhorst umgetextet. Seine Version mit dem Titel "Über dem Ennstal" begeisterte die Gäste.