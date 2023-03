Neue, erschütternde Details über den Tatablauf in der Polizeiinspektion Trieben: Der 59-jährige Inspektionskommandant saß am Schreibtisch, als der Tatverdächtige mit der Dienstwaffe in der Hand auftauchte. Er schoss den Chef zuerst in den Bauch – und als der Schwerstverletzte auf dem Boden lag, zweimal in den Kopf. Die tödlichen Schüsse fielen, wie berichtet, Montagfrüh, als der Inspektionskommandant dem Polizisten mit einer Anzeige gedroht hatte. Insgesamt feuerte der Verdächtige vier Schüsse ab, ein Projektil verfehlte das Opfer.