Tödliche Schüsse in Trieben

Erschossener Polizist: Staatsanwaltschaft gibt psychiatrisches Gutachten in Auftrag

Nach Tragödie im obersteirischen Trieben: Der Todesschütze dürfte am Mittwoch in U-Haft kommen. Laut Landespolizeidirektor Gerald Ortner lagen keinerlei Hinweise vor, die die Exekutivdiensttauglichkeit des Polizisten in Frage gestellt hätten.