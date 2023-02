Ein Schneehschuhwanderer aus dem Bezirk Liezen löste am Donnerstagabend eine große Suchaktion im steirisch-oberösterreichischen Grenzgebiet aus. Am Ende wurde der Mann wohlbehalten, dafür stockbetrunken in einem Lokal in Liezen gefunden. Er und sein ebenfalls alkoholisierter Begleiter, der die Suche in Gang gesetzt hatte, müssen jetzt für die Kosten des Einsatzes aufkommen.